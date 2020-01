(ANSA) – MILANO, 31 GEN – “E’ chiaro che stiamo facendo una pressione sul Governo per la realizzazione delle opere connesse, alcune delle quali già previste, progettate e finanziate che chiediamo partano con la massima urgenza”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della riunione al Pirellone con i rappresentanti degli altri enti coinvolti nell’organizzazione dei Giochi invernali di Milano-Cortina 2026. “Partiamo dal presupposto che un primo passo importante è stato fatto, è stata costituita la fondazione, dobbiamo solo aspettare il riconoscimento prefettizio, poi la cosa può iniziare a partire. Adesso dovremo provvedere anche alla realizzazione della società sottostante che si dovrà occupare di tutte le opere”, ha spiegato Fontana, sottolineando che le opere da realizzare “sono tutte sostanzialmente urgenti: sei anni sembrano tanti ma in realtà sono molto limitati. Il villaggio olimpico? Non siamo entrati nel dettaglio, stiamo aspettando di concludere la formalizzazione”. (ANSA).