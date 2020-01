(ANSA) – CATANIA, 31 GEN – Il Comune di Catania ha inviato una segnalazione alla Polizia postale su un’inesistente allerta Corona virus che il sindaco Salvo Pogliese stava per diramare in occasione dei festeggiamenti per Sant’Agata, Patrona della città. In una nota l’Amministrazione “smentisce categoricamente” quelle che definisce le “presunte determinazioni di contrasto e prevenzione alla diffusione del Corona virus, riferite alle prossime festività Agatine”. Il Comune parla di messaggio “infondato” dai contenuti “arbitrari e falsi” e aggiunge che “della fake news che sta circolando è stata anche inviata una segnalazione alla Polizia Postale”. Questo il testo della fake news che gira su social media: “Avviso per i vari amici e parenti il coronavirus é arrivato in Italia , sarebbe opportuno non andare nei negozi cinesi o centri commerciali affollati. Il sindaco Pogliese – prosegue il falso messaggio – nelle prossime ore diramerà l’allerta per le festività Agatine. Grazie. Fate girare urgentemente”. (ANSA).