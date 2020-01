Ambasciata cinese: “Condanniamo atti di intolleranza”

ROMA, – “Negli ultimi giorni in Italia si sono verificati casi di intolleranza, sfociati persino in episodi di insulti e discriminazioni nei confronti dei cittadini cinesi. Esprimiamo la nostra più forte e assoluta denuncia e condanna di fronte a tali avvenimenti”.

Lo sottolinea all’ANSA l’Ambasciata cinese in Italia commentando, attraverso il suo portavoce, le vicende di questi giorni legate alla psicosi da emergenza coronavirus. “Chiediamo quindi a tutti di mantenere la ragionevolezza di fronte al virus e di mettere in atto le precauzioni preventive senza alimentare il panico. Chiediamo alle autorità italiane di tutelare i diritti legittimi dei cittadini e delle comunità cinesi presenti in Italia”, è l’appello dell’Ambasciata.

“Questa improvvisa epidemia è una sfida non solo per la Cina, ma anche per il mondo intero. Se saremo tutti insieme, fiduciosi e risoluti, remando nella stessa direzione di fronte alle avversità, riusciremo certamente a vincere questa battaglia contro l’epidemia”, sottolinea ancora il portavoce dell’Ambasciata cinese.

“La Cina sta mettendo in atto misure per la prevenzione e il contenimento dell’epidemia, profondendo il massimo impegno nella cura dei malati e cercando di interrompere la diffusione dell’epidemia”, dichiara ricordando che “molti amici italiani hanno fatto sentire le loro voci a sostegno della Cina, per questo esprimiamo un sincero ringraziamento”.

“L’Organizzazione Mondiale della Sanità e molti altri Paesi – ricorda – hanno espresso il loro apprezzamento e sostegno al grande impegno con cui la Cina sta cercando di sconfiggere questo virus”.

Sulla sospensione dei voli da e per la Cina il portavoce ribadisce poi che “l’Ambasciata cinese in Italia sta facendo un lavoro di coordinamento e comunicazione serrati con tutte le istituzioni e le compagnie aeree coinvolte. Speriamo che la parte italiana possa organizzarsi prontamente per tutelare e garantire i diritti legittimi dei passeggeri sia cinesi sia italiani. Da parte nostra, saremo solerti nel fornire tutto l’aiuto necessario ai cittadini cinesi presenti in Italia”.