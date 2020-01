CARACAS – Este viernes, el canciller del Gobierno de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza, informó que fue enviada una notificación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que advierte que la visita que desea realizar en Venezuela no está autorizada.

El diplomático dio a conocer la comunicación que envió al órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA) a través de su cuenta en la red social, Twitter, el pasado 27 de enero.

“Venezuela NO es miembro de la OEA. El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela no ha invitado o aceptado visita de delegación alguna de la CIDH. La visita anunciada en medios NO está autorizada”, escribió Arreaza.

El texto recuerda que Venezuela se separó de la OEA en el año 2019; es por ello que resalta que no tiene ningún valor jurídico las “actuaciones de personas que «usurpen o pretendan usurpar la representación legitima”.

El comunicado fue firmado por el representante de Maduro ante el Sistema Internacional de Derechos Humanos, Larry Devoe. Señaló que el Estado venezolano no autoriza la visita de la CIDH al país.

“El Estado venezolano, en ejercicio de su soberanía, continuará trabajando coordinadamente con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos”, puntualizó la misiva.

Una visita planificada

A inicios de enero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó que próximamente visitará Venezuela para constatar el actual panorama de los derechos humanos en el país.

Así lo dio a conocer la presidencia interina de Venezuela a través de un comunicado oficial difundido en la red social, Twitter. El documento de la CIDH indica que realizará la visita entre los próximos días tres y siete de febrero de 2020.

El texto fue dirigido al representante del gobierno interino de Venezuela en la Organización de los Estados Americanos (OEA), Gustavo Tarre Briceño. El órgano de la OEA recordó que para poder realizar la visita al país sudamericano es necesario tener “todas las facilidades” para llevar a cabo su misión.