(ANSA) – NEW YORK, 1 FEB – Il Regno Unito ha inviato ai suoi partner del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite un progetto di risoluzione modificato sulla Libia chiedendo il ritiro dei mercenari da quel Paese, un testo riservato ottenuto da AFP. Questo progetto, vi si legge, “esprime la preoccupazione per il crescente coinvolgimento dei mercenari in Libia”. Ricorda gli impegni internazionali assunti a Berlino il 19 gennaio per rispettare l’embargo sulle armi imposto alla Libia dal 2011, “compresa la cessazione di tutto il sostegno ai mercenari armati e il loro ritiro”. Il testo chiede inoltre “a tutti gli Stati membri di non intervenire nel conflitto o di adottare misure che lo aggravino”. Fonti diplomatiche affermano che la Russia, tuttavia, era molto contraria a qualsiasi menzione di mercenari nella risoluzione. In questa fase non è stata fissata una data per la votazione del testo. La prima versione del progetto di risoluzione britannico, datata 24 gennaio, non faceva menzione dei combattenti stranieri armati.