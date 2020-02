Coronavirus: Apple chiude store fino 9/2

(ANSA) – PECHINO, 1 FEB – Apple ha annunciato la chiusura di tutti i suoi negozi e uffici in Cina fino al 9 febbraio: lo si legge in una nota del colosso di Cupertino, secondo cui gli store online resteranno invece operativi. “I nostri pensieri vanno alle persone più direttamente colpite dal coronavirus e a quelle che lavorano senza sosta per contenerlo”, recita la nota. Sulla base degli ultimi aggiornamenti degli esperti sanitari, “stiamo chiudendo tutti i nostri uffici societari, i negozi e i contact center nella Cina continentale fino al 9 febbraio”.