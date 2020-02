(ANSA) – PECHINO, 1 FEB – Le autorità ferroviarie cinesi stimano per oggi un totale di 2,6 milioni di viaggi in treno, in calo del 78,5% su base annua. Nel mezzo dell’epidemia del nuovo coronavirus, i rientri dopo il Capodanno lunare proseguono a passo rallentato a causa dell’ estensione della festività decisa a vario titolo da governo centrale e province negli sforzi per frenare il contagio. Ieri, i viaggi sono stati 2,3 milioni (-77,3%).