Calcio: Juve; Sarri, Pjanic sta bene, Matuidi importante

(ANSA) – TORINO, 01 FEB – “Pjanic sta bene, aveva una contusione ma da due giorni si allena con noi. Buffon? Il record lo farà da qui a fine anno, fra 10 giorni cominceremo a giocare ogni tre giorni”. Prime indicazioni di formazione per Maurizio Sarri alla vigilia della sfida casalinga con la Fiorentina. “Matuidi è un giocatore importante per noi – prosegue il tecnico -. Per certi tipi di partita è importante lui, per altre Rabiot: dipende dalle situazioni. Douglas Costa è sempre da prendere in considerazione, stiamo cercando piano piano di portarlo in condizione”. (ANSA).