Calcio: Leicester e Chelsea non si fanno male, finisce 2-2

(ANSA) – ROMA, 01 FEB – Finisce in parità, 2-2, la sfida fra le inseguitrici – sia pure a debita distanza – del Liverpool, valida come anticipo della 25/a giornata della Premier League. Sul terreno del King Power Stadium di Leicester i padroni di casa sono andati prima sotto contro il Chelsea (gol dell’ex romanista Ruediger al 1′ della ripresa), poi hanno pareggiato con Barnes al 9′; il vantaggio per padroni di casa è arrivato al 19′, grazie a Chilwell. Ancora un gol di Ruediger, oggi nei panni di bomber, al 26′ ha rimesso il punteggio sui binari dell’equilibrio. Il Leicester resta al terzo posto, con 49 punti e a -21 dal Liverpool capolista, mentre il Chelsea è quarto con 41 lunghezze, a +7 sul Manchester United che però deve ancora giocare. (ANSA).