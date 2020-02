La Lega Araba rifiuta il piano di Trump

(ANSA) – IL CAIRO, 1 FEB – La Lega araba annuncia il rifiuto del piano sul Medio Oriente del presidente statunitense Donald Trump. Per la Lega araba il piano di Trump è “ingiusto” nei confronti dei palestinesi. L’organizzazione, riunita a livello di ministri degli Esteri, ha dichiarato in una nota di avere “respinto l’accordo americano-israeliano poiché non rispetta i diritti e le aspirazioni fondamentali del popolo palestinese”. Ha aggiunto che i leader arabi avevano promesso “di non collaborare con l’amministrazione americana per attuare questo piano”.