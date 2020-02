Indusse minorenne a uso cocaina e abusò di lei, arrestato

(ANSA) – ARBA (PORDENONE), 1 FEB – Aveva indotto all’uso di cocaina una studentessa all’epoca minorenne, sua parente, e ne aveva abusato in una località isolata nel giugno del 2018. Per questo motivo un uomo di 38 anni, di origini albanesi, già residente ad Arba (Pordenone), è stato arrestato questa mattina a Brenzone sul Garda (Verona) su provvedimento del Gip del Tribunale di Pordenone. A lui sono contestati i reati di violenza privata, violenza sessuale su minore e spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, coniugato, disoccupato, pluripregiudicato, era sottoposto al regime di arresti domiciliari con braccialetto elettronico nel luogo in cui è stato tratto in arresto, per precedenti legati allo spaccio di stupefacenti quando si trovava in Friuli. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato associato alla Casa circondariale di Verona. (ANSA).