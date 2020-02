(ANSA) – BOLOGNA, 01 FEB – La sconfitta in extremis è un colpo duro da digerire per il Brescia. Il punto perso lascia più di un rimpianto a Eugenio Corini, che se la prende con la squadra arbitrale: “Non è stato segnalato il fuorigioco sul gol di Bani nel finale. Bani è in gioco, ma Denswil no e con il corpo fa blocco su Mateju, che non riesce a chiudere su Bani. La Var sarebbe dovuto intervenire. Peccato, perché stavamo portando a casa un punto importante”. Punto che sarebbe stato pesante in chiave salvezza, per un Brescia chiamato a lottare con le unghie e con i denti: “Questa è la squadra con cui dobbiamo provare a costruire l’impresa sportiva nella seconda parte di stagione”. (ANSA).