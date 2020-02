(ANSA) – CAGLIARI, 01 FEB – Pareggio all’ultimo respiro. E D’Aversa ringrazia tutto il gruppo. Ma soprattutto Colombi e Cornelius. “Con tutte queste assenze – ha detto il tecnico del Parma – questa squadra ha dimostrato di essere un grande gruppo. Un risultato giusto, non solo per la nostra tenacia”. Ma il risultato positivo non fa dimenticare quello che è successo l’anno scorso. “Ci siamo salvati – ha sottolineato – alla penultima giornata nonostante i tanti punti accumulati nella prima parte del campionato. Prima di parlare di altre cose, pensiamo alla salvezza”. Un punto firmato Cornelius: “Si è fermato in allenamento e mi è stato chiesto di preservarlo. Non l’ho fatto per necessità. E lui ha stretto i denti: un gol, ma anche una partita intelligente e di sacrificio. Un bravo anche a Colombi”. Caso Gervinho. “Con lui ho sempre avuto un ottimo rapporto – ha spiegato – mi aveva detto di questa opportunità che aveva. L’errore che ha fatto è stato quello di forzare la mano con la società non presentandosi all’allenamento”. (ANSA).