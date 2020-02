(ANSA) – GARMISCH-PARTENKIRCHEN (GERMANIA), 02 FEB – Lo svizzero Loic Meillard in 1.02.17 e’ al comando dopo la prima manche dello slalom gigante di coppa del mondo di Garmisch-Partenkirchen. Seguono i due norvegesi Henrik Kristoffersen in 1.02.25 e Kristian Nestvold-Haugen in 1.02.30. Per l’Italia, il migliore è Luca De Aliprandini ma lontano dai migliori, 14/o in 1.03.25. Poi, dopo la prova dei primi trentaquattro atleti al via, c’è Riccardo Tonetti al momento 18/o in 1.03.57 e poco più’ indietro Giovanni Borsotti in 1.03.67. Si gareggia sotto un cielo coperto, con temperatura di qualche grado sopra lo zero e partenza della gara abbassata su un tracciato filante e senza problemi particolari su un fondo trattato con il sale. (ANSA).