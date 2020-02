(ANSA) – MILANO, 02 FEB – Trauma alla mano per Samir Handanovic che probabilmente non sarà in campo questa sera contro l’Udinese. Una brutta notizia per Antonio Conte che già non ha a disposizione il terzo portiere Berni per squalifica. In campo contro i friulani con ogni probabilità scenderà Daniele Padelli al debutto in campionato con la maglia dell’Inter. Il problema alla mano del capitano nerazzurro sarà valutato nelle prossime ore e, se confermato, la sua presenza potrebbe essere a rischio anche nel derby, partita in cui mancherà anche Lautaro Martínez squalificato. (ANSA).