(ANSA) – ROMA, 2 FEB – Un malato contagiato dal coronavirus si è suicidato a Wuhan, impiccandosi a un cavalcavia secondo alcune fonti, lanciandosi nel vuoto secondo altre. Lo riferiscono i media internazionali, precisando che l’uomo non sarebbe stato accolto in un ospedale e avrebbe deciso l’estremo gesto per non tornare a casa e contagiare la famiglia.