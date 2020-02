(ANSA) – ROMA, 2 FEB – “Il governo ha già attivato tutti gli strumenti utili per dare supporto ai nostri cittadini e tutelare al meglio il nostro Paese. Come ho avuto modo di ribadire anche nei giorni scorsi: nessun allarmismo”. Lo scrive il ministro degli Esteri Luigi Di Maio su Facebook, a proposito dell’epidemia di coronavirus in Cina, ricordando che “stiamo lavorando senza sosta, monitorando in maniera dettagliata la situazione e tutti gli sviluppi del coronavirus”.