Coronavirus: pacco mascherine a 1 euro in mercatino Cagliari

(ANSA) – CAGLIARI, 2 FEB – E’ affollato come ogni domenica il mercatino dell’usato di Cagliari, proprio davanti al palazzo della Regione: nessun allarme per l’emergenza Coronavirus, anzi molta ironia. Così per “sdrammatizzare”, tra le bancarelle stracolme di oggetti d’antiquariato, vecchi telefoni, giochi e abbigliamento usato spuntano le “mascherine anticoronavirus”. Se qualcuno vuole fare la scorta ecco l’offerta: “1 euro il pacco”. Il venditore ammette che si tratta di un gioco “spiritoso”, forse per attirare i clienti. “Non sei il primo che si ferma a guardare – dice con un largo sorriso – oggi in tanti hanno voluto scattare una foto”. E tra i tanti curiosi, c’è anche chi guarda l’offerta e ci pensa più seriamente. Ma poi non compra. Sarà per domenica prossima.