Coronavirus: coppia cinese in condizioni discrete

(ANSA) – ROMA, 2 FEB – Le condizioni della coppia cinese “positiva al Coronavirus, attualmente ricoverata, sono in continuo monitoraggio: i due pur mantenendo condizioni discrete presentano entrambi polmonite virale con interessamento alveolo interstiziale bilaterale”. Così lo Spallanzani nel bollettino quotidiano diffuso oggi. Le 20 persone che sono entrate in contatto con la coppia, continuano a essere osservate. Sono tutte in buone condizioni e la loro salute non desta preoccupazione, prosegue il bollettino. Al momento sono 23 i pazienti provenienti da zone della Cina interessate dall’epidemia: sono stati tutti sottoposti al test per il Coronavirus, che è in corso. Così lo Spallanzani nel bollettino quotidiano diffuso oggi.‎Altri 13 pazienti, è aggiunto nel bollettino, sono stati isolati e dimessi dopo il risultato negativo del test.