Mastella si dimette da sindaco Benevento

(ANSA) BENEVENTO, 2 FEB – Il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha rassegnato le dimissioni dalla carica di primo cittadino. La lettera di dimissioni è stata acquisita stamani al protocollo del comune. Benevento è l’unico capoluogo di provincia in Campania guidato dal centrodestra. Qualche giorno fa però sulla sua pagina Fb Mastella aveva scritto: “Vedo nella mia maggioranza quasi ex, anche se molti dichiarano fiducia nella mia persona, cose che non mi convincono. Io ho chiesto di fare il sindaco per la gente, per risolvere qualche problema alla città. Tanti sono stati risolti, altri avviati a soluzione. Qualcuno non ricorda che mi sono dimesso da ministro per la mia dignità. A questa non rinuncio”.