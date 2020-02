Femminicidio: Zingaretti, è emergenza

(ANSA) – ROMA, 2 FEB – “Sei donne morte in 7 giorni. In Italia c’è una priorità da affrontare che si chiama femminicidio. Ho visto che ancora tante, troppe persone provano a minimizzare. Anche sulla lotta alla violenza questo Governo deve fare sempre di più, serve un cambio di passo. Bisogna coinvolgere le scuole, i giovani, i media per cambiare la cultura. E poi servono case rifugio e percorsi di fuoriuscita”. Lo scrive su Facebook il segretario del Pd e presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. “Da amministratore nel Lazio – ricorda Zingaretti – abbiamo raddoppiato i centri antiviolenza e gli investimenti, per dare alle donne la forza di denunciare e di iniziare una nuova vita. Stiamo iniziando a dare un contributo di libertà per le donne che escono dalle case rifugio, siamo stati la prima Regione a sostenere economicamente gli orfani di femminicidio. L’Italia ha bisogno di fare questi passi avanti, ne abbiamo tutti bisogno”, conclude Zingaretti.