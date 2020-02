Prescrizione: Bonafede, basta ricatti

(ANSA) – ROMA, 2 FEB – “Non accetto ricatti e minacce da nessuno. E vado avanti”. Lo scrive su Facebook il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede tornando sulle critiche alla riforma della prescrizione e replicando al leader di Iv Matteo Renzi, senza però mai citarlo. “Io non credo che dobbiamo pensarla tutti allo stesso modo, ci mancherebbe – sottolinea – Qualcuno dovrebbe semplicemente rendersi conto di non essere più al governo con Alfano e Verdini (che, come noto, hanno una concezione della giustizia lontana anni luce dalla mia)”.