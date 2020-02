(ANSA) – DES MOINES (IOWA), 2 FEB – Donald Trump accusa via Twitter il partito democratico di “manipolare” di nuovo le elezioni contro il “pazzo Bernie” Sanders e il miliardario Michael Bloomberg di negoziare col partito democratico per partecipare ai dibattiti tv dei candidati presidenziali, dopo la notizia sul cambio dei requisiti per qualificarsi. Un attacco a poche ore dal Super Bowl, dove Trump e Bloomberg si sfideranno a distanza a colpi di spot milionari.