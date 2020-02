Rogo distrugge auto politico nel Foggiano, terzo attentato

(ANSA) – SAN SEVERO (FOGGIA), 02 FEB – Ennesima intimidazione ai danni di un consigliere comunale nel Foggiano, dopo il rogo dell’auto del papà del sindaco di Carapelle e l’incendio di due autovetture di un consigliere leghista a San Nicandro Garganico. Sconosciuti la notte scorsa hanno incendiato l’auto del consigliere comunale di San Severo (Foggia) Antonio Carafa (Udc). Il mezzo, parcheggiato in via Tiziano Vecellio, è andato completamente distrutto. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco che hanno spento il rogo. Al momento non sono state trovate tracce di liquido infiammabile, ma gli investigatori non escludono la natura dolosa dell’incendio. Nelle prossime ore i carabinieri visioneranno le immagini delle telecamere di un impianto di sorveglianza privato. La vittima ha riferito agli inquirenti di non aver mai ricevuto minacce.