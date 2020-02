Londra, sono tre gli accoltellati

(ANSA) – LONDRA, 2 FEB – Sono tre le persone ferite nell’attacco terroristico di oggi a Streatham High Road, alla periferia di Londra, e portate in ospedale dai soccorritori. Lo riferisce in serata il London Ambulance Service. Al momento non risulta che nessuno sia in pericolo di morte. In precedenza la polizia aveva confermato che due persone risultavano essere state ferite in modo serio, seppure non mortale. Le due vittime più gravi sarebbero state attaccate in un negozio, la terza persona per strada.