Expo 2020: lanciato a Dubai il master Politecnico sul lusso

(ANSA) – DUBAI, 2 FEB – Il Mip Politecnico di Milano, in collaborazione con l’Università australiana di Wollongong, ha lanciato a Dubai il primo Global Executive Master in Luxury Management. Il programma, della durata di 18 mesi, è riservato ai professionisti interessati a esplorare ulteriormente il mondo del lusso ed è progettato per soddisfare specificamente i mercati emergenti come l’India. Il corso, che partirà il 12 marzo di quest’anno, è stato progettato congiuntamente da entrambe le università e consente agli studenti di ottenere una doppia laurea, emiratina ed europea, una volta completato. I partecipanti inizieranno i loro studi a Dubai, poi viaggeranno nelle capitali del lusso di Milano, Parigi o Ginevra. Gli studenti avranno l’occasione di partecipare a shopping di lusso e alle visite guidate in fabbrica, mostre e fiere del settore per acquisire esposizione ai settori del lusso.