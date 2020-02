Expo 2020: Sianesi, Dubai capitale emergente del lusso

(ANSA) – DUBAI, 2 FEB – Dubai è diventata una capitale emergente nei servizi di lusso. E’ quanto sostiene il professore Andrea Sianesi, presidente della Fondazione Politecnico di Milano. “Il lusso è uno dei principali elementi distintivi dell’Italia insieme al design, ma anche all’innovazione perché l’Italia è ancora oggi un Paese manifatturiero molto forte”, ha detto Sianesi a margine del lancio a Dubai del master sul lusso (‘Global Executive Master of Luxury Management’) promosso dal Mip Politecnico di Milano in collaborazione con l’università australiana di Wollongong. “”Abbiamo già un programma di master nel lusso, ma mancava qualcosa del nuovo lusso e Dubai rappresenta quell’esempio di ciò che il lusso è oggi”, ha spiegato Sianesi. Secondo il professore, il programma è stato pensato per soddisfare la crescente domanda di professionisti del lusso che sono anche in grado di mettere a punto pratiche manageriali.