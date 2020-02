Ruby ter: teste,a lei e Risso 3 mln per affare Messico

(ANSA) – MILANO, 03 FEB – Luca Risso, ex compagno di Ruby, “mi disse che l”operazione’ per incassare 3 o 4 milioni con lei era riuscita, la cifra finale ricevuta era sui 3 milioni” e con quei soldi arrivati “da Berlusconi” andò a “vivere in Messico” con lei e là fecero “investimenti immobiliari”. Lo ha raccontato nel processo ‘Ruby ter’, a carico dell’ex premier ed altri, Antonio Matera, ex socio di Risso nella gestione della discoteca ‘Albikokka’ a Genova. “Risso – ha detto – era innamorato dei soldi, gli interessava Ruby perché gli avrebbe portato soldi”.