Calcio: Atalanta; Gasperini “a Firenze ho esagerato anch’io”

(ANSA) – FIRENZE, 03 FEB – “Se voglio lanciare un messaggio in vista di Fiorentina-Atalanta di sabato prossimo? Assolutamente sì, l’ultima volta si è un po’ tutti esagerato, anche da parte mia. Ora si riparte da 0-0 a tutti i livelli”. Così Gian Piero Gasperini oggi a Coverciano dove si è aggiudicato la Panchina d’Oro, riconoscimento assegnato dagli allenatori ad un collega. “Sabato sarà solo una partita di calcio fra due squadre che giocano bene e puntano ai rispettivi obiettivi – ha continuato il tecnico dell’Atalanta, che al termine della partita di Coppa Italia con i viola sbottò contro i cori offensivi di una parte della tifoseria -. Quella di sabato sarà una gara importante per entrambe, noi cercheremo di fare meglio possibile”. Quanto al premio ricevuto, Gasperini ha commentato: “Questo è frutto di tante persone e tante cose, ad iniziare dal presidente dell’Atalanta, dai miei giocatori, dal mio staff e da tutta la città di Bergamo, che ci segue con civiltà e passione. Il calcio ha bisogno di esempi come Bergamo”. (ANSA).