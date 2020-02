Coronavirus: Appendino pranza cinese, no tranello paura

(ANSA) – TORINO, 3 FEB – “Per il coronavirus ci sono cautele di cui tutti dobbiamo tenere conto. Ma non è il caso di avere paura di chi vive nella nostra città, perché questo può portare a azioni di razzismo”. Così la sindaca Chiara Appendino che ha pranzato presso il ristorante cinese Didu di Torino in compagnia dei rappresentanti della comunità cinese torinese. “L’irrazionalità della paura è comprensibile, ma faccio l’appello ai torinesi di essere razionali”, aggiunge la prima cittadina. “Abbiamo voluto dare un segnale di vicinanza alla Cina e al difficile momento che sta vivendo, ma soprattutto alla nostra comunità cinese a Torino – aggiunge Appendino – Essere in un ristorante cinese è come essere in un ristorante italiano, le precauzioni valgono per tutti”. “Ognuno di noi deve adottare comportamenti a tutela degli altri. Ci sono indicazioni chiare del ministero: invitiamo tutti i torinesi a informarsi e seguirle, ma non cadiamo nel tranello della paura, che crea solo muri di diffidenza e psicosi di cui non abbiamo bisogno”.(ANSA).