(ANSA) – MILANO, 3 FEB – E’ previsto entro la fine della settimana il ritorno dalla Cina degli alunni dell’Istituto comprensivo Giusti-D’Assisi, nel cuore della Chinatown milanese, partiti con le loro famiglie per le festività del Capodanno cinese. Secondo quanto filtra dall’Istituto, che comprende una scuola elementare e una media per un totale di 800 scolari, un quinto dei quali di origine cinese, i bambini in questione, meno di dieci, sono attesi di nuovo in classe fra giovedì e venerdì.