Coronavirus: calciatori Brasile, rimpatrio difficile

ROMA. – Paura e silenzio. Sono questi i sentimenti prevalenti che accompagnano le vicende dei 42 calciatori professionisti brasiliani che militano in squadre cinesi, 30 nella massima serie e 12 nel torneo cadetto. C’è anche qualche giocatrice, e tutti sono alle prese con il Coronavirus che sta paralizzando il Paese gigante dell’Asia.

Lo sport non fa eccezione, e infatti l’attività calcistica è stata sospesa, anche se lo stop non riguarda le 4 squadre cinesi che giocano la Champions dell’Asia: il Guangzhou Evergrande di Fabio Cannavaro e dell’ex Barcellona Paulinho, il Guoan di Pechino e i due team di Shangai, il Sipg e lo Shenghua.

Per loro non sarà comunque possibile giocare in casa, e quindi si esibiranno in campo neutro, anche se c’è chi ha già fatto presente, come i club australiani, che non vuole comunque affrontarli fino al cessato allarme.

In qualche modo si cerca di far fronte al problema del virus, molti vorrebbero andarsene anche se il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, al quale alcuni calciatori si erano rivolti, ha detto venerdì scorso che rimpatriarli tutti “costa caro”, e a nulla è valso, almeno finora, anche l’intervento della federcalcio brasiliana.

Così chi può si arrangia, vedi il caso dell’attaccante ex Corinthians, ed anche Selecao, Millene Fernandes, che dopo 12 giorni da reclusa nel suo appartamento a Wuhan è riuscita ad andarsene solo grazie all’intervento di un intermediario portoghese, quello Jaime Catao che ne aveva favorito il trasferimento in Cina, e che ieri è riuscito a far imbarcare la ragazza sul volo per Lisbona che ha riportato in Portogallo una ventina di persone.

All’arrivo nella capitale lusitana verranno messe tutte in quarantena. “Provo sollievo pensando di aver risolto per me stessa – ha detto Millene prima d’imbarcarsi -, ma anche ansia pensando a quei brasiliani che sono ancora lì”.

A molti protagonisti del pallone di stanza in Cina i rispettivi club hanno chiesto di non parlare dell’argomento Coronavirus, così gli ex verdeoro Hulk e Oscar, protagonisti di tante partite in nazionale e ora allo Shangai Sipg, si sono limitati a far sapere di essere in salute e di avere “totale fiducia nei medici cinesi”. Oscar ha utilizzato i social, mentre Hulk si è espresso tramite un portavoce.

Ma nella realtà esce di casa solo per andare ad allenarsi e ha un cuoco personale che prepara davanti a lui tutti i suoi pasti. L’ex Werder Brema Naldo ha fatto appena in tempo ad andarsene perché, invece di firmare per lo Qingdao, è ripartito quando gli aeroporti non erano ancora stati chiusi ma già circolavano le prime notizie sul virus. “Per poco non mi hanno bloccato, meno male che sono riuscito a partire”, ha commentato il 37enne difensore.

Sono invece in Spagna i giocatori del Wuhan Zall, fra i quali il bomber Rafael Silva, 31 gol da quando è arrivato in Cina ma che ora non sa se deve e potrà tornarci. “La situazione è molto complicata – ha spiegato alle telecamere di Globo -. Per ora sappiamo che rimarremo qui fino al giorno 18, poi non si sa e nessuno ci dà spiegazioni. Vedo che i miei compagni di squadra sono preoccupati per i loro familiari in Cina, e penso a quando tutto questo si risolverà. E anche a come mi sentirò quando mi diranno di tornare in Cina: la mia famiglia è in ansia per me, e posso capirli”.