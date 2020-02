“Ha la febbre”, un italiano di 17 anni resta a Wuhan

ROMA. – È un ragazzo friulano di 17 anni l’italiano rimasto bloccato a Wuhan, epicentro dell’epidemia di coronavirus, perché febbricitante. Il giovane doveva partire insieme agli altri 56 connazionali rimpatriati nella notte dalla Cina ma, all’ultimo controllo della temperatura corporea prima dell’imbarco sul Boeing dell’Aeronautica militare, è risultato avere 37,7 di febbre ed è dovuto restare a terra, come previsto dalle procedure sanitarie di rimpatrio.

Il minorenne di Grado, in provincia di Gorizia, è stato subito preso in carico e assistito dal personale diplomaticoitaliano. Accolto in un appartamento messo a disposizione dall’ambasciata, è stato affidato alle cure di due italiane che avevano scelto di rimanere in Cina. L’Unità di crisi della Farnesina è inoltre in stretto contatto con la famiglia.

Il giovane era in Cina per un anno di studio, nell’ambito del progetto di Intercultura (la più grande associazione onlus che in Italia si occupa di soggiorni di studio all’estero, come parte della rete internazionale di AFS Intercultural Programs), ed era ospitato da una famiglia locale che vive a 400 chilometri dalla città focolaio del virus. Nelle scorse settimane, era andato in vacanza insieme alla sua “famiglia ciñese” in una località vicino a Wuhan per le festività del Capodanno, poi annullate in tutto il Paese. Al rientro dalla gita, alcuni membri della famiglia avevano accusato febbre e sintomi influenzali, probabilmente trasmettendoli al ragazzo. Né lui né i suoi ospiti si erano però sottoposti al test sul coronavirus.

Solo dopo il controllo in aeroporto, lo studente è stato sottoposto alle analisi e nelle prossime ore se ne conosceranno i risultati, ha spiegato all’ANSA il capo dell’Unità di crisi della Farnesina, Stefano Verrecchia. A quel punto, se il ragazzo dovesse risultare negativo ai test del coronavirus, verrà aiutato dalle autorità italiane a trovare un modo per rientrare a casa il prima possibile da Wuhan che resta al momento una “città blindata”.

Mentre se, malauguratamente, dovesse risultare contagiato dal virus e se i medici dovessero ritenerlo in grado di viaggiare, non è escluso che possa essere inviato un velívolo sanitario attrezzato per il biocontenimento per riportarlo comunque in Italia.

A Grado intanto c’è apprensione per il ragazzo, in attesa dei risultati degli esami medici. “Sono certo che sta avendo il massimo del supporto possibile”, ha detto il sindaco Dario Raugna che andrà a trovare i familiari per esprimere “l’affetto della comunità”. “Da parte nostra – ha detto – intendiamo sincerarci sulle sue attuali condizioni di salute e far sapere alla famiglia che in municipio siamo a completa disposizione”.

