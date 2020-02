Afirman que delegación de la CIDH arribará a Venezuela este martes

CARACAS – El comisionado de Derechos Humanos, Humberto Prado, designado por el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, indicó que este próximo martes, 4 de febrero, arribará a territorio venezolano la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El diputado explicó que la comisión llegará al país a las 12:15 pm en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, el terminal más importante del país ubicado en La Guaira. Recordó que la visita de la CIDH es una oportunidad para las personas de manifestar de forma directa a la delegación sus casos de cómo fueron vulnerados sus DDHH.

Prado destacó que la comisión insistió en realizar la visita a Venezuela a pesar de que el gobierno de Nicolás Maduro a través de su canciller, Jorge Arreaza, informara que la observación que desea realizar la CIDH en Venezuela no está autorizada.

“Nosotros como gobierno interino los estamos esperando. Si el régimen no los deja entrar los que pierden son los venezolanos”, puntualizó Prado.

El pasado viernes, 31 de enero, Arreaza indicó a través de un comunicado oficial que “Venezuela NO es miembro de la OEA. El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela no ha invitado o aceptado visita de delegación alguna de la CIDH. La visita anunciada en medios NO está autorizada”,

El texto recuerda que Venezuela se separó de la OEA en el año 2019; es por ello que resalta que no tiene ningún valor jurídico las “actuaciones de personas que “usurpen o pretendan usurpar la representación legitima”.