CARACAS – Circa un mese fa, Caracas ed Estudiantes de Mérida si affrontavano sul campo dell’Olimpico nella finale scudetto della stagione 2019. E per decidere il campione furono necessari i calci di rigore, aggiudicando la vittoria ai rojos del Ávila.

Casualità del destino, nel campionato 2020, alla prima giornata di nuovo si sono affrontati capitolini ed andini. Ma in quest’occasione, non c’é stata storia: il Caracas ha travolto con un netto 5 – 1 l’Estudianes de Mérida. Per i ragazzi di Noel Sanvicente sono andati a segno: Jorge Echeverría (9’), Robert Hernández (20’), doppietta di Bernardo Añor (34’ e 85’) ed Anderson Contreras (90’). Il gol degli accademici é stata un’autorete di Cristhian Flores (37’).

Sul campo dello stadio Olímpico la nostra collettività é stata rappresentata da Luis Casiani (ammonito al 27esimo ed é rimasto in campo durante 75 minuti), Ricardo Andreutti (ammonito al 72esimo e sostituito da Osei Bonsu all’85esimo).

La prima giornata della stagione 2020 si era aperta con la sfida Portuguesa – Mineros, andata in scena nel José Antonio Páez ha visto imporsi per 1 – 0 i padroni di casa. Il gol partita é stato griffato da Ángelo Lucena (86’).

Vittoria esterna per l’Aragua che batte 1 – 3 il Metropolitanos. I viola passano in vantaggio con un gol di Marco Bustillo (2’), poi i giallorossi ribaltano la frittata con Roger Manrique (35’), Edanyilber Navas (45’+1) e José Torres (84’).

Vince anche il Deportivo Lara: 2 – 1 contro lo Zulia. Le reti barquisimetane sono state segnate da Henri Pernía (5’) e Christopher Rodríguez (45’+3), mentre Miguel Celís ha accorciato le distanze per i neroazzurri al 75esimo.

Hanno completato il programma della prima giornata della Primera División: Lala FC – Monagas 1 – 1, Yaracuyanos – Atlético Venezuela 0 – 0, Deportivo Táchira – Academia Puerto Cabello 0 – 0, Carabobo – Gran Valencia 0 – 0.

Oggi, alle 19:00, si dispueterà il “Monday night” tra Zamora e Trujillanos nello stadio Agustín Tovar di Barinas.

(di Fioravante De Simone)