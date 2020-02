Pallacanestro: definita la lista dei convocati per l’Americup

CARACAS – Con un comunicato stampa, il coach Fernando Duró ha annunciato la lista dei convocati per le sfide valevoli per le qualificazioni all’Americup dove la Vinotinto dei canestri affronterà l’Argentina: il 20 febbraio in trasferta ed il 23 nel Poliedro di Caracas.

Dei 24 convocati, sette sono alla prima presenza con la nazionale maggiore: l’ala piccola Garly Sojo (Broncos de Caracas), Ernesto Hernández (ala piccola dei Spartans), Arian Amundaray (palymaker dei Cangrejros de Monagas), Enderson Alcalá (ala piccola degli Estudiantes de Concordia, Argentina), Fernando Fuernamyor (ala grande Obras, Argentina), Leonardo Palacios (guardia tiratrice dei Guaiqueríes de Margarita), Miguel Bolívar (il pivot dei Cimarrones del Chocó, Colombia) ed Edgar Martínez (ala piccola dei Marinos de Anzoátegui).

Oltre a questi esordienti nella lista di Duró ci sono i playmaker: David Cubillán (in forza ai meddicani del Fuerza Regia), Heissler Guillent (Astros de Jalisco, Messico) e Gregory Vargas (Maccabi Haifa, Israele).

Le guardie tiratrici di questa vinotinto sono: Yohanner Sifontes (Piratas de Bogotá, Colombia), Pedro Chourio (Goes, Uruguay) e Jhornan Zamora (Evreaux, Francia).

Fernando Duró avrà a disposizione le seguenti ali piccole: Anthony Pérez (Trotamundos de Carabobo), José Vargas (Guaros de Lara) e Dwight Lewis (Gimnasia Comodoro Rivadavia, Argentina). Mentre le ali grandi nel roster sono: Luis Bethelmy (Defensor), Michael Carrera (Hamburg Towers, Germania) e Néstor Colmenares (Maccabi Haifa, Israele).

Completano la rosa di Duró i pivot: Adrián Espinoza (Independiente Santiago del Estero, Argentina), Miguel Ruiz (Platense, Argentina), Eliezer Montaño (Buffalos de Tucupita), Windi Graterol (Metros de Santiago, Dominicana).

Tra i convocati di Fernando Duró ci sono tre invitati: Johandryt Mendoza (il pívot dei Cangrejeros de Monagas), Bryant Durán (playmaker dei Spartans) e Anyelo Cisneros (ala piccola dei Diablos de Miranda).

La meta del coach argentino della Vinotinto é avere un un mix tra veterani e giocatori giovani che permetta di avere una squadra solida per il futuro.

(di Fioravante De Simone)