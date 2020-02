CARACAS – La Vinotinto del calcio a cinque ha centrato la sua seconda vittoria nelle qualificazioni verso il Mondiale Lituania 2020, travolgendo per 5 – 1 l’Uruguay grazie alle reti di Milton Francia, Wilson Francia, Enderson Suárez, Rafael Morillo y Oscar Fernández.

I venezuelani hanno iniziato il proprio percorso nel torneo che si sta svolgendo nel Centro de Eventos Sérgio Luis Guerra de Carlos Barbosa con una sconfitta con l’Argentina. Poi sono arrivate le vittorie contro Bolivia (3-0) ed Uruguay (5 – 1).

Adesso la nazionale allenata da mister Freddy Miguel González avrà due giorni di riposo prima di affrontare il Cile, in un match che in caso di vittoria potrebbe regalare la qualificazione.

Il mondiale – La Lituania ha battuto la concorrenza di Iran, Giappone e Nuova Zelanda. In calendario dal 12 settembre al 4 ottobre 2020, la kermesse iridata di futsal rappresenterà la prima fase finale di un torneo FIFA ospitata dalla Lituania, che in passato ha organizzato l’Europeo Under 19 di calcio (2013) e l’Europeo Under 17 di calcio femminile (2018).

Al momento hanno un posto garantito per il torneo mondiale: Lituania (come paese ospitante), Isole Salomone (campione della Coppa delle Nazioni Oceaniche 2019), Russia e Portogallo.

Le precedenti finali della Coppa del Mondo FIFA di futsal

2016: Argentina 5-4 Russia (Colombia)

2012: Brasile-Spagna 3-2 d.t.s. (Thailandia)

2008: Brasile-Spagna 4-3 d.t.r. (Brasile)

2004: Spagna-Italia 2-1 (Taipei)

2000: Spagna-Brasile 4-3 (Guatemala)

1996: Brasile-Spagna 6-4 (Spagna)

1992: Brasile-Stati Uniti 4-1 (Hong Kong)

1989: Brasile-Olanda 2-1 (Olanda)

(di Fioravante De Simone)