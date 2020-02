Droga: Camorra e ‘Ndrangheta a Roma, 33 misure cautelari

(ANSA) – ROMA, 04 FEB – E’ in corso una vasta operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, in collaborazione con i Comandi territorialmente competenti e della Guadia Civil spagnola per eseguire un’ordinanza che dispone misure cautelari nei confronti di 33 persone ritenute appartenenti a due diverse associazioni: una vicina alla ‘Ndrangheta e l’altra alla Camorra, interconnesse dalla ‘mutua assistenza’ nel settore del narcotraffico. I carabinieri del Comando Provinciale di Roma stanno eseguendo un sequestro preventivo di beni per circa un milione di euro. L’operazione è in corso dall’alba nelle province di Roma, Napoli, Cagliari, Oristano, Reggio Calabria e Varese e in Spagna. L’ordinanza che dispone le 33 misure cautelari è stata emessa dal gip di Roma su richiesta della Procura della Repubblica di Roma – Direzione Distrettuale Antimafia.