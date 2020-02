Golf: McIlroy torna numero 1 e punta Faldo

(ANSA) – ROMA, 04 FEB – Da lunedì 10 febbraio il golf mondiale avrà un nuovo, “vecchio” numero 1. Rory McIlroy, per la prima volta dal settembre 2015, tornerà sul trono mettendo fine al regno di Brooks Koepka. Dopo oltre un anno di dominio l’americano perderà lo scettro per cederlo al grande rivale del 2019. Già leader del world ranking per 95 settimane, il nordirlandese si riprenderà la corona senza nemmeno giocare. Entrambi a riposo questa settimana in vista del Genesis Invitational (13-16 febbraio), l’avvicendamento arriverà ufficialmente lunedì mattina dopo l’AT&T Pebble Beach Pro-Am, torneo del PGA Tour. Dopo aver vinto la FedEx Cup 2019 (in un anno che lo ha visto trionfare 4 volte) ed essere stato incoronato come “best player” del PGA Tour, da McIlroy arriva un nuovo smacco a Koepka. E ora Rory è pronto a mettere nel mirino una leggenda come Nick Faldo. Il britannico ha guidato il ranking mondiale per 98 settimane, meglio di lui hanno fatto solo Greg Norman (331 settimane) e Tiger Woods (683). (ANSA).