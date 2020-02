(ANSA) – SINGAPORE, 4 FEB – Singapore ha annunciato quattro primi casi di contagio locale del coronavirus. In totale le infezioni nel Paese sono salite a quota 24. “Sebbene quattro di questi casi costituiscano una serie di trasmissioni locali, non vi sono ancora prove di un diffuso contagio nella comunità a Singapore”, ha affermato il ministero in una nota.