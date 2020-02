Craxi: Sala, dibattito nel nulla, da Pd gestione discutibile

(ANSA) – MILANO, 04 FEB – “Constato che proprio non si riesce a dibattere con sufficiente serenità della figura del leader socialista. Il mio invito a discuterne in Consiglio Comunale è finito nel nulla: nella mia comprovata lealtà verso il Pd mi permetto di dire che questa volta la gestione è stata veramente discutibile”. E’ quanto ha scritto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala dopo il nulla di fatto in Consiglio comunale. Il Pd ha rimandato la decisione finale su una targa in memoria di Craxi alla giunta: “Per cui adesso si pretende che io decida. Cosa poi? Se intitolargli una via? Se apporre una targa sulla casa dove abitò? È tutta qui la riflessione? Io continuo a pensare che non ce la si possa cavare così”, ha detto Sala. “Ora aspettiamo il prossimo dibattito inutile o di comodo, iniziando da quello di fine mese dei democratici che la segreteria cittadina del Pd ha derubricato scandalizzata a questione giovanile. Aveva ragione ancora una volta Craxi. ‘Bugiardi ed extraterrestri'”, è stato il commento di Stefania Craxi.