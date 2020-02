(ANSA) – ANCONA, 4 FEB – Molti disagi e un ferito ad Ascoli Piceno a causa del forte vento che dalla notte scorsa flagella tutte le Marche. La linea ferroviaria Ancona-Roma, nel tratto del Comune di Rosora, ha subìto rallentamenti per breve tempo a causa di materiale che il vento ha depositato sui binari. Questa mattina un uomo è rimasto ferito a causa della caduta della guaina a copertura di un tetto in via dei Sabini ad Ascoli Piceno. Soccorso dal 118 è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni, in condizioni non gravi. Sul posto vigili del fuoco, vigili urbani e carabinieri. Sempre ad Ascoli intervento anche in piazza Sant’Agostino dove è caduto un comignolo e la zona è stata messa in sicurezza. A Tolentono i vigili del fuoco sono intervenuti per la messa in sicurezza di un’impalcatura pericolante. Alle 10 i vigili del fuoco avevano ancora 80 chiamate da evadere in tutta la regione e 90 interventi già effettuati, tra rami pericolanti, tettoie divelte, guaine isolanti staccate e cadute di calcinacci. (ANSA).