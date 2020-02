Trovato morto vicino alla stazione di Piacenza, autopsia

(ANSA) – PIACENZA, 4 FEB – Sarà l’autopsia, che quasi certamente verrà disposta dalla procura della Repubblica, a stabilire con certezza le cause della morte di un uomo di 56 anni, di origine marocchina, che all’alba di questa mattina è stato trovato senza vita all’interno di un sottopassaggio vicino alla stazione di Piacenza. Il 118 e la polizia lo hanno trovato riverso a terra, a pancia in giù, vicino alla sua bicicletta. Pare che avesse una piccola ferita sulla testa e una sulla mano, entrambe compatibili anche con una caduta accidentale. Sul posto anche gli agenti della scientifica per i rilievi, le indagini sono in corso. (ANSA).