Maltempo: danni per il vento,decine interventi nel Bolognese

(ANSA) – BOLOGNA, 4 FEB – Sono alcune decine gli interventi effettuati tra la mattinata e il primo pomeriggio dai Vigili del Fuoco di Bologna per danni causati dal forte vento che soffia sulla città e sulla provincia. A San Lazzaro, in particolare, verso le 13 le raffiche hanno abbattuto un albero che è caduto a pochi metri dalla pensilina di una fermata dei bus in via Kennedy. Non ci sono stati feriti. Diversi altri interventi hanno interessato la zona di Imola, sempre per alberi caduti, pali e cartelloni pericolanti, oltre a Castel San Pietro, Medicina e Casalecchio di Reno. In città, i pompieri sono stati chiamati in via San Felice, per un cornicione pericolante, e in viale Pietramellara per una finestra danneggiata dal vento.