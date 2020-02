ROMA. – L’Organizzazione mondiale della sanità l’ha definita ‘infodemia’, una sovrabbondanza di informazioni anche false sul coronavirus. Walter Ricciardi, ex presidente dell’Istituto superiore di sanità e ordinario di Igiene dell’Università Cattolica di Roma, ha parlato di “prima epidemia ai tempi dei social”.

Le fake news sul virus sono tante e contribuiscono a generare preoccupazione, con Internet che fa da moltiplicatore. Pochi giorni fa Facebook si è impegnato a rimuovere i post che diffondono disinformazione. Oggi Twitter ha stretto un accordo con il Ministero della Salute italiano.

Ogni volta che sul microblog – dove nelle ultime settimane sono stati pubblicati oltre 15 milioni di tweet sull’argomento – si cercheranno informazioni sul coronavirus, un messaggio Twitter rimanderà al sito del Ministero “per fare emergere contenuti sempre corretti e attendibili su un tema ancora in via di sviluppo”.

L’iniziativa è stata introdotta in numerosi paesi del mondo. “Siamo al lavoro ogni giorno anche per offrire notizie accurate e tempestive ai cittadini”, ha detto il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sottolineando che questa iniziativa è “un aiuto in più contro un pericoloso virus, le false notizie”.

Sempre in ambito medico, è partita la rubrica della Federazione nazionale dei medici (Fnomceo) con l’obiettivo di diffondere contenuti scientifici affidabili. La prima informazione che sfata è quella del coronavirus prodotto in laboratorio ai fini di una guerra biologica. “Dobbiamo spiegare le cose, dire sempre la verità e poi la gente capisce. E’ un fatto proprio della natura umana, le cose che non si capiscono determinano reazioni irrazionali”, ha osservato Walter Ricciardi.

Secondo un sondaggio Swg, il 62% dei mille italiani adulti intervistati dice di essere preoccupato del coronavirus; per il 49% in Italia sono state prese tutte le misure necessarie per affrontare la diffusione dell’epidemia. Emerge poi che quasi tre italiani su quattro ritengono il virus 2019-nCoV un’emergenza reale. Solo il 3% ha annullato dei viaggi e l’1% ha acquistato una mascherina.

Anche gli hacker fanno leva sulla paura. A lanciare l’allarme è l’esperto di cybersecurity Guido Milana, che evidenzia un improvviso boom di mail di ‘phishing’ che usano come esca il coronavirus. Una volta aperte, infettano gli utenti e sottraggono dati personali anche bancari.

