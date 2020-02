Tiro a volo: GP Marocco, Italia vince anche nel Mixed

(ANSA) – RABAT, 04 FEB – Non c’è due senza tre. Dopo aver centrato entrambe le medaglie d’oro delle gare individuali di Fossa Olimpica, l’Italia si prende anche quello del Mixed, la coppia mista, del Gran Premio del Marocco di tiro a volo. A salire sul gradino più alto del podio di Rabat è la coppia di Carabinieri formata da Federica Caporuscio e Daniele Resca, primi nelle qualificazioni con 143/150 e poi d’oro nel medal match con 37/50. Ad affrontarli nel duello per il successo finale è stata un’altra coppia azzurra, quella formata dalla ‘figlia d’arte’ (suo padre Luciano, ex tiratore, è l’attuale presidente della Fitav) Fiammetta Rossi e dal veterano azzurro Giovanni Pellielo, battuti per un solo piattello, avendo chiuso a quota 36/50. Al terzo posto la coppia spagnola Fatima Galvez-Alberto Fernandez che con 44/50 +6 a 44/50 +5 ha avuto ragione per il bronzo sulla coppia ‘moglie e marito’ formata dall’olimpionica Jessica Rossi e dal consorte Mauro De Filippis, entrambi poliziotti. (ANSA).