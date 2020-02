(ANSAmed) – TUNISI, 04 FEB – La Posta tunisina ha annunciato in un comunicato il lancio di un francobollo speciale dedicato a Lina Ben Mhenni, blogger, giornalista, paladina del diritto alla libera espressione e attivista dei diritti umani, morta il 27 gennaio scorso dopo una lunga malattia autoimmune. Il suo blog divenne famoso in tutto il mondo durante la rivoluzione dei gelsomini nel 2011 in Tunisia ed è stata spesso considerata come “la voce della rivolta tunisina”.