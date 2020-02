ROMA. – Italia e Cina presentano un interscambio commerciale di circa 44 miliardi di euro, secondo gli ultimi dati disponibili riferiti al 2018, concentrati in macchinari, elettronica, agroalimentare, abbigliamento. Nutrita la presenza di aziende italiane nel paese asiatico e, da qualche anno, in crescita quelle di cinesi nella Penisola. In deciso aumento il numero di turisti cinesi in Italia.

– L’INTERSCAMBIO COMMERCIALE Fra i due paesi è pari a 44 miliardi di euro (2018), a favore della Cina ma con una differenza che si è ridotta negli ultimi anni. In particolare l’Italia ha esportato 13,1 miliardi (9,4 nei primi 9 mesi del 2029) di cui nel comparto alimentare (anche il vino) circa 440 milioni, mentre l’abbigliamento è poco sotto il 1 miliardo che viene superato se si aggiungono i prodotti tessili.

La parte del leone la fanno i macchinari (3,8 miliardi) che beneficiano del ruolo di potenza della manufatturiera cinese. Verso l’Italia sono arrivate merci cinesi per 22,9 miliardi di euro soprattutto computer ed elettronica (5,2 miliardi), apparecchiature elettriche (3,49), macchinari (2,5) ma anche abbigliamento (2,7 miliardi).

– LE AZIENDE ITALIANE IN CINA Secondo l’Ice, sono circa 1.700, con oltre 150.000 addetti, un fatturato di circa 22 miliardi di euro ed una presenza significativa nella meccanica e nel tessile.

– LA COMUNITA’ CINESE IN ITALIA Al primo gennaio 2018, secondo il rapporto del ministero del Lavoro, i cittadini di origine cinese regolarmente soggiornanti in Italia risultano 309.110, pari all’8,3% del totale dei cittadini non comunitari.

La comunità si conferma al terzo posto per numero di presenze e al secondo posto per numero di titolari di imprese individuali in Italia: 52.075 con un tasso di crescita del +2,6%. Aziende cinesi hanno inoltre acquisito la maggioranza o partecipazioni di aziende italiane come Pirelli o Esaote.

– TURISMO L’Italia è il secondo Paese europeo più visitato dai cinesi dopo la Francia, ed il 13esimo nella classifica generale relativa ai primi 10 mesi del 2018. Si sono registrati 3 milioni di arrivi e 5 milioni di presenze (dati Enit). Secondo i dati dell’ultimo report di Banca d’Italia del 2019 riferiti al 2018 vi sono forti potenzialità e il turista cinese ha aumentato la sua spesa pro capite a 151 euro giornalieri nella sua permanenza in Italia.