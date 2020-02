Il 17enne italiano rimasto a Wuhan non ha il virus

PECHINO. – Raccontano come sia rimasto sereno anche dopo le 24 ore “più tese” della sua giovane vita, al momento della lettura del responso sul test del coronavirus. É risultato negativo e, chi ha avuto modo di parlargli, ha sentito lo studente 17enne di Grado, in Cina per un soggiorno di lungo termine con un programma Intercultura, più sollevato. Si è detto “molto tranquillo” ma anche “molto stanco”, perché “devo recuperare il sonno perduto. Sono in piedi da due giorni…”.

La parte più dura della disavventura sembra comunque essere passata: l’arrivo in aeroporto a Wuhan nel pomeriggio di domenica, dopo un viaggio in auto di alcune centinaia di chilometri, era diventato un incubo perché alla fine non gli era stato permesso di lasciare la città focolaio dell’epidemia con l’aereo organizzato dall’Unità di Crisi della Farnesina per rimpatriare i connazionali bloccati. Una leggera febbre (“poche linee”, 37.7), ma sufficiente a far scattare il protocollo sanitario, certificato sia dalla parte cinese sia dai medici italiani della missione di soccorso.

La parte più delicata è cominciata qui. Con la città bloccata e in quarantena, l’ambasciata d’Italia a Pechino ha dovuto organizzare “la messa in sicurezza” dello studente. A tale scopo, sono stati contattati alcuni connazionali rimasti volontariamente a Wuhan, anche loro rinchiusi tra le mura domestiche.

É stata anche la solidarietà cinese ad aver sbloccato l’impasse. Al 17enne è stato trovato un albergo (“luminoso e pulito”) e ha sempre avuto qualcuno con lui, medico incluso. E’ stato portato subito presso uno degli ospedali universitari di Wuhan per il test che ha dato, come comunicato questa mattina, esito negativo, lasciando aperta la più rassicurante opzione della febbre. Una febbre influenza, alimentata pure dalla tensione e dallo strapazzo, che con il senno di poi poteva essere risolta con una banale pasticca, giusto per poterla abbassare un po’.

“Non preoccupatevi, sono seguito molto bene, si vede che doveva andare così e dovevo fermarmi ancora un po’”, ha detto lo studente ai parenti a Grado durante un collegamento via Skype. A chi ha avuto occasione di sentirlo in queste ore, mentre si riposava in albergo, ha confidato di sperare di poter partire quanto prima. “Aspetto soltanto di tornare in Italia”, ha affermato, “sollevato” per aver scampato il coronavirus.

La Farnesina è al lavoro per poterlo riportare in patria il prima possibile. L’operazione non è semplicissima: con la soppressione dei collegamenti di linea diretti, il ministero sta studiando una soluzione per farlo tornare, magari aggregandolo ad uno dei voli di rimpatrio che altre nazioni europee stanno organizzando per evacuare i rispettivi connazionali. Nelle ultime ore, si è parlato di contatti con la Gran Bretagna, ma è necessario che la febbre sparisca del tutto e che ci sia l’autorizzazione del governo cinese per far uscire lo studente dalla “zona rossa”, l’epicentro del contagio.

Una volta rientrato in Italia (o altrove in Europa), dovrà quindi essere sottoposto al periodo di quarantena, secondo la prassi riservata a chi arriva dalla provincia di Wuhan. E sarà l’ultimo pezzo di un viaggio studio trasformatosi all’improvviso in un incubo.

(di Antonio Fatiguso/ANSA)