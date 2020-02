CARACAS – Alle ore 12:00 di oggi, martedí 4 fabbraio, é uscita l’attesa fumata bianca dalla sede della Federación Venezolana de Fútbol (FVF) e poco dopo é arrivato il comunicato stampa che annunciava l’elezione del nuovo commissario tecnico della Vinotinto. Dopo quasi un mese, pieno di illazioni, é stato designato il successore di Rafael Dudamel.

L’eletto per ricoprire l’incarico di commissario tecnico della nazionale venezuelana di calcio é il portoghese José Peseiro. Il presidente della FVF, Laureano González, ha dato il benvenuto all’allenatore lusitano.

Paseiro, 59 anni, era da più di un anno senza squadra. Nel 2018, durante quattro mesi ha allenato lo Sporting Lisbona e nel suo paese si é seduto sulle panchine di Vitoria Guimaraes, Sporting Braga ed Oporto.

Tra il 2009 e 2011 ha allenato l’Arabia Saudita ed é stato assistente di Carlos Queiroz (attualmente alla guida della Colombia) ai tempi del Real Madrid.

Nel 2005, quando allenava per la prima volta lo Sporting Lisbona, arrivò in finale dell’Europa League perdendo la finale giocata in casa con il CSKA Mosca. In quella stagione 2004 – 2005, i biancoverdi in una settimana persero non solo la coppa internazionale, ma anche lo scudetto contro il Benfica.

Nel 2013, ha vinto la Taça de Portugal battendo 1 – 0 in finale il Porto, in una gara disputata nella città di Coimbra.

Tra i punti a favore é che punta molto sui giovani, e ciò potrebbe favorire la crescita di molti campioni provenienti dalla Vinotinto Under 20, che pochi anni fa sfiorò il titolo mondiale nella finale persa contro l’Inghilterra.

Adesso, Peseiro, sederà sulla panchina della Vinotinto che a fine marzo sarà impegnata nelle qualificazioni per il mondiale Qatar 2022 dove affronterà la Colombia del connazionale e mentore Queiroz in trasferta e ospiterà il Paraguay a Mérida. Poi dovrà iniziare a costruire la squadra con cui partecipare alla Coppa America che in questo 2020 si disputerà tra giugno e luglio in Argentina-Colombia.

(di Fioravante De Simone)